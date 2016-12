Australian Open: sorteggio in chiaroscuro per le azzurre

Sorteggio in chiaroscuro per le 6 tenniste azzurre che da lunedì 13 gennaio saranno impegnate negli Australian Open , prima prova stagionale dello Slam. Primo turno insidioso per Sara Errani e Roberta Vinci che affronteranno rispettivamente Julia Goerges e Jie Zheng. Peggio è andata a Francesca Schiavone , per lei ci sarà la Cibulkova. Sorridono invece Flavia Pennetta con la Cadantu, Camila Giorgi con la Sanders e Karin Knapp con la Ormaechea.

Sarita, testa di serie numero 7, se la dovrà vedere con la tedesca Goerges, ex numero 15 della classifica mondiale, scesa al 73, ma sempre pericolosa. Avversario insidioso anche per la "gemella" Vinci, numero 12 del tabellone, che ha pescato la cinese Jie Zheng (49). Le "chiqui" si trovano inoltre nello stesso ottavo di finale e l'ipotetico derby manderebbe la vincente a scontrarsi nei quarti contro Serena Williams, favorita numero uno del torneo. Primo turno molto difficile anche per la Schiavone (41): la leonessa si troverà di fronte la slovacca Cibulkova, testa di serie numero 20 del torneo.

E' invece andata bene alla Pennetta (testa di serie numero 28) che giocherà contro la rumena Cadantu (59), alla Giorgi (97) che avrà di fronte la wild card australiana Sanders (234) e alla Knapp (42) che sfiderà l'argentina Ormaechea (62). L'altoatesina, però, in caso di successo si troverebbe la strada sbarrata da Maria Sharapova (3). Tra le favorite della prova australiana, c'è proprio la russa che al primo turno avrà un compito non semplicissimo con la statunitense Mattek Sands (48). Meno complicato il primo turno per Serena Williams, contro l'australiana Barty (153) e per Viktoria Azarenka (2) contro la svedese Larsson (90).

Ecco gli ipotetici quarti di finali del tabellone femminile se le favorite rispetteranno i pronostici:

S. Williams (1)-ERRANI (7)

Li (4)-Kvitova (6)

Sharapova (3)-Jankovic (8)

Azarenka (2)-Radwanska (5).