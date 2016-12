Tennis, Wta Sydney: in finale Pironkova-Kerber

Finale a sorpresa a Sydney: saranno la tedesca Angelique Kerber e la bulgara Tsvetana Pironkova, rispettivamente numero 9 e numero 107 del tennis mondiale, a contendersi il titolo. La Kerber ha battuto, come da pronostico, l'americana Madison Keys, per 6-4 6-2. Del tutto inaspettato, invece, l'esito dell'altra semifinale, in cui la Pironkova, partita dalle qualificazioni, ha superato, per 6-4 6-3, la ceca Petra Kvitova, numero 6 del mondo.