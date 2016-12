Atp Sydney: Seppi subito fuori, passa Matosevic

Niente da fare per Andreas Seppi, eliminato all'esordio nell'Apia International Sydney, torneo Atp 250 in corso sui campi in cemento della città australiana. Dopo il bye al primo turno il tennista altoatesino, testa di serie numero 3, perde 6-3, 6-4 contro il padrone di casa Marinko Matosevic, numero 56 del ranking e qualificatosi grazie ad una wild card. L'australiano affronterà ai quarti l'ucraino Sergiy Stakhovsky.