Tennis, Wta Sydney: Errani ai quarti di finale

Sara Errani si è qualificata per i quarti di finale dell'Apia International, torneo in corso sui campi in cemento di Sydney che precede l'Australian Open. Negli ottavi la tennista italiana, numero 7 mondiale, ha superato in due set la statunitense Lauren Davis, proveniente dalle qualificazioni: 7-5 6-2 il punteggio. La Errani ha faticato per circa un'ora, ma una volta conquistato il primo set ha preso il largo con facilità nel secondo.