Atp Auckland: Volandri subito eliminato

Si ferma subito al primo turno l'avventura di Filippo Volandri all'"Heineken Open", torneo Atp 250 che si disputa sui campi in cemento di Auckland, in Nuova Zelanda. Il tennista livornese ha ceduto in due set 6-0, 7-6 (1) in un’ora e 21 minuti contro l'argentino Horacio Zeballos, numero 56 della classifica e possibile avversario nel primo turno del World Group di Coppa Davis che a fine gennaio vedrà l’Italia affrontare l'Argentina.