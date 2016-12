Tennis, Wta Sydney: Schiavone subito eliminata

Francesca Schiavone è stata eliminata al primo turno dell’Apia International - torneo 'combined' (maschile e femminile) che si disputa sui campi in cemento di Sydney, in Australia. La tennista milanese, attuale numero 41 del tennis mondiale, ha ceduto alla ceca Lucie Safarova, numero 27 del ranking Wta, in due set: 6-4, 6-4 in un’ora e 23 minuti di gioco. Resta in corsa al secondo turno solo Sara Errani, vincitrice nel derby con Roberta Vinci.