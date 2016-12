Tennis, Wta Hobart: Pennetta si ritira, fuori la Knapp

In quello che doveva essere l'esordio di Flavia Pennetta al 'Morilla Hobart International', torneo Wta in corso di svolgimento in Tasmania, è arrivato il ritiro per la tennista azzurra. La brindisina, numero 5 del seeding, avrebbe esordito con la spagnola qualificata Garbine Muguruza. A spiegare la scelta del ritiro è la stessa Pennetta attraverso alcuni post su Twitter. "Il polso migliora ma non sono ancora al cento per cento. Ho deciso di non scendere in campo oggi a Hobart, non vorrei compromettere gli Australian Open. Nei prossimo giorni vi farò sapere come procede il tutto. Non si molla".