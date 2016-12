Tennis, Atp Brisbane: Hewitt la spunta su Federer

Comincia con una finale persa il 2014 di Roger Federer . Lo svizzero sbaglia troppo nella finale del Brisbane International e la vittoria va al padrone di casa Lleyton Hewitt , che in due ore ed otto minuti di gioco liquida il numero 6 del mondo con il punteggio finale di 6-1, 4-6, 6-3. Nel primo set Federer regala due palle break all'avversario, reazione nel secondo, nel terzo set il servizio è l'arma in più dell'australiano.

Tutto troppo facile per Hewitt ad inizio partita, con l'australiano che in poco più di un quarto d'ora sfrutta un doppio break per portarsi sul 4-1 e poi sul 6-1 con cui si chiude il primo set. Decisivi gli errori commessi da Federer, che nel secondo set ha una reazione d'orgoglio, anche se lo svizzero fa comunque fatica a fronteggiare i colpi di Hewitt. Federer chiude con tre ace il secondo set e pareggia i conti con un 6-4 che sembra potergli dare speranze per il terzo e decisivo set, che però Hewitt si aggiudica con rabbia e decisione, annullando due palle break all'avversario e vincendo un titolo Atp dopo tre lunghi anni di digiuno. Per Federer ora ci sarà una settimana per riprendersi e prepararsi al primo Slam della stagione, gli Australian Open.