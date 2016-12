Tennis, Wta Sydney: alla Errani il derby con Vinci

E' di Sara Errani il primo derby azzurro della stagione con l'amica e collega Roberta Vinci. Sui campi di cemento di Sydney, in Australia, la romagnola, testa di serie numero 3 del tabellone, accede al secondo turno dell'Apia International, torneo Wta con montepremi di 710mila dollari. Tutto facile per la Errani che si è imposta in appena un'ora e 25 minuti col punteggio di 6-4, 6-2. Per Sara è il sesto successo su 10 scontri diretti.