Tennis, Nadal vince il torneo di Doha

E' cominciato nel migliore dei modi il 2014 di Rafa Nadal . Proseguendo felicemente nella serie di successi inanellata nel suo magico 2013, quando ha perso solo quattro incontri ed è ritornato numero 1 del tennis mondiale dopo sette mesi di assenza per infortunio, lo spagnolo ha incamerato il primo titolo della stagione. Nella finale di Doha ha battuto il francese Gael Monfils , numero 31, per 6-1 6-7 (5) 6-2.

Con la vittoria in Qatar, il 27enne maiorchino porta il suo Palmares a 61 titoli, di cui 13 del Grande Slam, e per la prima volta in carriera si aggiudica un torneo durante la prima settimana dell'anno.