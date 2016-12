Wta Brisbane: Serena Williams travolge Azarenka

Serena Williams inizia forte il 2014 conquistando il "Brisbane International", torneo Wta Premier che si è giocato sui campi in cemento del Queensland, in Australia. L'americana, numero 1 del ranking, ha sconfitto in due set 6-4, 7-5 la bielorussa Viktoria Azarenka, numero 2 della classifica mondiale. Serena, che ha messo in bacheca il titolo numero 58 della carriera, è partita fortissimo salendao 6-4, 2-0 dopo 47 minuti. Sembrava una cicloturistica per l'americana, ma la Azarenka, campionessa degli Australian Open nel 2012 e nel 2013, ha avuto un sussulto d'orgoglio e ha infilato quattro game consecutivi per salire 4-2. La Williams però non si è fatta impressionare, ha recuperato e sul 5-5 ha centrato il break decisivo per poi chiudere sul 7-5. Come l'anno scorso Serena inizia l'anno vincendo a Brisbane e ora si candida come favorita assoluta per l'Open d'Australia.