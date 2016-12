Tennis, Li e Ivanovic: inizio d'anno con trionfo

Ana Ivanovic vince il torneo di Auckland mentre Na Li conquista il Wta di Shenzhen, in Cina. La serba, dopo una lunga astinenza che durava da Bali 2011, torna al successo nel circuito battendo in tre set 6-2, 5-7, 6-4 Venus Williams nella capitale della Nuova Zelanda. Lo scontro tra due ex numero uno del mondo ha visto la Ivanovic conquistare il secondo successo in dieci sfide in carriera con Venus che a Auckland tornava in finale in un torneo per la prima volta dall'ottobre 2012, in Lussemburgo.