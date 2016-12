Tennis, Fognini si ritira nel torneo Atp di Chennai

Inizio di 2014 un po' controverso per Fabio Fognini. Il tennista ligure si è ritirato nel match di secondo turno del torneo di Chennai (India) contro il talento di casa, ancora 21enne, Yuki Bhambri. Con il rivale avanti 6-1, 5-5 Fognini ha preferito alzare bandiera bianca e tornare negli spogliatoi. Alla vigilia del match l'azzurro sembrava già orientato al forfait per un problema muscolare alla gamba sinistra. Adesso Australian Open in dubbio.