Tennis, Hopman Cup: Italia ancora ko ed eliminata

Nel match di apertura, il singolare femminile, Flavia Pennetta è stata costretta al ritiro sul 4-0 nel primo set a favore dell'avversaria Eugenie Bouchard. Flavia ha lamentato nuovamente i fastidi al polso operato: "E' lo stesso al quale mi sono operata nel 2012, il polso mi dà fastidio quando colpisco la palla, un po' come succedeva subito dopo l'intervento di un anno e mezzo fa. Spero non sia nulla di grave. Meglio non rischiare e prendermi qualche giorno di riposo in vista degli Australian Open". Nel singolare maschile Andreas Seppi non ha avuto scampo contro Milos Raonic, numero 11 del ranking Atp, che si è imposto in due set 6-2, 6-4. Infine, nel doppio misto, è stato ancora il Canada ad avere la meglio in due set 6-1, 6-4 con la coppia Bouchard/Raonic che non ha faticato troppo contro l'improvvisato tandem composto da Seppi e Bojana Bobusic, l'australiana schierata al posto della Pennetta.