Tennis, Wta Shenzhen: Errani fuori al secondo turno

Comincia con un'amara e inattesa sconfitta il nuovo anno di Sara Errani. Nel 2° turno del torneo WTA di Shenzhen, in Cina, l'azzurra, seconda testa di serie, si è arresa alla statunitense Vania King, numero 85 mondiale, in tre set dopo aver sprecato due match point nel tie break del secondo: 2-6, 7-6, 6-3 il punteggio in favore della rivale dopo due ore e 41'. Dopo un buon primo set, la Errani, che aveva sofferto anche all'esordio, è calata.