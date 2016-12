Tennis, Hopman Cup: l'Italia batte l'Australia e resta in corsa

L'Italia sconfigge con un 2-1 complessivo l'Australia e resta in corsa per il passaggio del turno nel gruppo A della Hopman Cup di tennis in corso a Perth. Decisive le vittorie 6-4, 6-4 di Flavia Pennetta su Samantha Stosur e quella 6-3, 6-4 della coppia Pennetta-Seppi su Stosur-Tomic. Ininfluente la sconfitta in tre set dello stesso Seppi contro Tomic. Ora sarà decisiva la sfida col Canada di mercoledì notte.