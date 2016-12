Tennis, Wta Shenzhen: Errani avanti col brivido

Vittoria col brivido per Sara Errani che supera non senza difficoltà il primo turno del Shenzhen Open, torneo che si disputa sui campi in cemento della città cinese. La romagnola, seconda testa di serie del torneo, si è imposta 6-0, 3-6, 7-6 (3), dopo due ore e 23 minuti, sulla wild card locale Saisai Zheng, numero 145 del ranking Wta. Per la Errani è la prima vittoria della nuova stagione. Al secondo turno c'è la King.