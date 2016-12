Wta Brisbane: Schiavone subito fuori

Si conclude subito al primo turno l'avventura di Francesca Schiavone al "Brisbane International", evento combined WTA Premier/ATP 250 che si disputa nella città del Queensland, in Australia, su campi in cemento all'aperto. La milanese ha perso in due set 6-2, 7-6 (6) in un'ora e 55 minuti contro la serba Jelena Jankovic, numero 4 del seeding.