Tennis, Mubadala Championship: Djokovic batte Ferrer in finale

E' ancora Novak Djokovic lo sceicco di Abu Dhabi . Il serbo sconfigge 7-5, 6-2 in finale David Ferrer e vince per il terzo anno consecutivo il Mubadala World Tennis Championship, torneo di esibizione sul cemento negli Emirati Arabi Uniti. Nole si è imposto nettamente sullo spagnolo, che in semifinale aveva ben impressionato regolando con un secco 2-0 il connazionale Rafa Nadal . A lui il premio finale di 250mila dollari.

Costante il dominio di Djokovic nel corso della sfida, durata un'ora e 23 minuti: solo nel primo set, conclusosi sul 7-5 per il serbo, c'è stata partita. Nel secondo invece il numero 2 del mondo ha preso subito il largo, chiudendo sul 6-2 e dimostrando la propria superiorità sul terzo giocatore del ranking Atp. Era il diciannovesimo incontro tra i due, con un bilancio che ora sale a 14 successi per il serbo: Ferrer non batte il rivale dal 23 novembre 2011, quando lo regolò con un 2-0 nel girone delle Atp World Tour Finals 2011. Poi 8 vittorie consecutive per Nole, 9 con quella odierna.