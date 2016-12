Tennis, Mubadala Wtc: riscatto Nadal contro Tsonga

E' bastata un'ora e 39 minuti di gioco a Nadal per sconfiggere Tsonga e invertire la tendenza rispetto alla brutta semifinale persa in due set contro Ferrer, nel derby spagnolo.

Nonostante i ritmi piuttosto blandi il maiorchino riesce ad infliggere le decisive accelerate sia nel primo (vinto al tie break 7-5) che nel secondo set (successo più agevole per 6-3). Era il dodicesimo incontro tra lo spagnolo e il francese: si tratta della nona vittoria per Nadal, l'ultima delle quali risaliva al 20 aprile scorso a Montecarlo.