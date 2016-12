Tennis: Hopman Cup, Italia subito ko. Polonia avanti

Comincia decisamente male per l' Italia del tennis la Hopman Cup , tradizionale torneo a squadre miste (uomini e donne) che si disputa ogni anno a Perth, in Australia. Nella prima giornata della competizione, la Polonia, testa di serie numero 1, si è imposta per 3-0 sul team azzurro, menomato peraltro dal forfait di Andresa Seppi , costretto da un attacco influenzale a ritirarsi durante il suo match.

Nel primo incontro della competizione, Agnieszka Radwanska, numero 5 del tennis mondiale, ha battuto con un doppio 6-2 Flavia Pennetta, numero 31, infliggendole la quinta sconfitta in sei match.

Il 29enne altoatesino, con il numero 25 secondo azzurro del ranking dopo Fabio Fognini, si è poi ritirato mentre era in svantaggio per 6-4 2-2 contro Grzegorz Panfil, n. 238, che ha sostituito nel torneo il numero 1 polacco Jerzy Janowicz, infortunato.

Nel doppio conclusivo, Radwanska e Panfil si sono imposti per 6-2 6-l sulla coppia formata dalla 31enne brindisina e dal 15enne australiano Anderson, entrato al posto di Seppi.

Nella prima giornata della Hyundai Hopman Cup è in programma anche la sfida tra Australia e Canada, mentre il prossimo impegno dell'Italia sarà nella notte tra lunedì e martedì prossimo contro i padroni di casa.

Italia, Polonia, Australia e Canada fanno parte del girone A della competizione, mentre il girone B comprende Repubblica Ceca, Spagna, Francia e Stati Uniti. La finale si gioca tra le prime di ciascun gruppo.