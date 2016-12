Tennis, Edberg si offre per allenare Federer: "Ne sarei felice"

Dopo Novak Djokovic , che ha deciso di affidarsi alle cure di Boris Becker per tornare numero 1 al mondo, anche Roger Federer potrebbe scegliere il suo nuovo allenatore dall'olimpo del tennis. Negli ultimi giorni lo svizzero si è allenato a Dubai con Stefan Edberg , vincitore di sei titoli dello Slam, che ha subito dato la propria disponibilità a prenderlo in consegna per il futuro: "Se fosse possibile allenare Roger ne sarei felice".

Più che un'ipotesi reale, al momento siamo nel campo delle suggestioni. Anche se Federer, dopo gli Us Open, si è separato da Paul Annacone ed è "sul mercato". Qualche giorno fa proprio il tennista elvetico aveva annunciato su Twitter il training con Edberg: "E' stato con me e con il mio team per una settimana. E' stata un'esperienza unica dato che Stefan è uno degli idoli della mia infanzia". Edberg, profeta del serve&volley e del gioco d'attacco, si è ritirato dall'attività agonistica nel 1996: "Sono rimasto lusingato e sorpreso dal fatto che Federer si sia rivolto a me, è da un po' di tempo che ho lasciato il tennis - ha spiegato lo svedese in un'intervista a 'Svenska Dagbladets' -. Non ho mai veramente pensato di allenare e se Roger non me lo avesse chiesto, onestamente non mi avrebbe nemmeno interessato più di tanto".

La scelta di Edberg, a rigor di logica, ci starebbe tutta. Per vincere le partite, a 32 anni, devi cercare di essere aggressivo e accorciare gli scambi: "Roger vuole provare alcune cose nuove, quindi è nata questa idea: io gli avrei dato il mio punto di vista e dei feedback - ha spiegato ancora Edberg -. Se fosse possibile allenarlo ne sarei felice. Penso possa tornare e vincere qualche titolo dello Slam".