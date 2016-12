Del Potro sportivo dell'anno in Argentina

Lionel Messi è considerato il calciatore più forte al mondo ma nel 2013 in Argentina, il suo paese, lo sportivo dell'anno è il tennista Juan Martin Del Potro. Il numero 5 del tennis mondiale, vincitore degli Us Open nel 2009, re in quattro tornei nella stagione appena terminata e finalista ai Masters 1000 di Indian Wells e Shanghai, si è messo alle spalle proprio l'asso del Barcellona nella corsa al 'Clarin de Oro', il premio creato dall’omonimo quotidiano del Paese sudamericano. "Sono molto felice di ricevere questo premio. Ho vissuto una grandissima annata, assai migliore di quanto sperassi", ha scritto Del Potro sul suo sito Internet. Tra gli sportivi sconfitti da Del Potro c’erano pure il cestista dei San Antonio Spurs Emanuel Ginobili, il primatista continentale del getto del peso German Lauro, e la giocatrice di hockey Luciana Aymar, che proprio qualche giorno fa si è aggiudicata per la sesta volta il titolo di miglior giocatrice mondiale. Un premio alla carriera è stato attribuito anche al tennista David Nalbandian, al rugbysta Felipe Contepomi ed al calciatore Sebastian Battaglia, tre atleti che hanno annunciato il proprio ritiro nell’anno che sta volgendo al termine.