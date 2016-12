Tennis, la Sharapova cambia allenatore: tocca a Sven Groeneveld

Maria Sharapova ha un nuovo allenatore. Si tratta di Sven Groeneveld e lo ha comunicato la stessa tennista sul proprio sito internet: "Sono felice di annunciare la mia nuova partnership"- poi aggiunge- "Abbiamo lavorato insieme da quando sono tornata in campo e, dopo averlo visto per tanti anni dalla parte avversa, sono eccitata di averlo nella mia squadra". L' olandese sostituirà Jimmy Connors , esonerato ad agosto dopo un solo mese di lavoro.

Connors era stato ingaggiato in sostituzione di Thomas Hogsted dopo la clamorosa eliminazione nel secondo turno a Wimbledon. Ma in agosto, dopo appena un mese, Maria aveva dato il benservito all'ex fuoriclasse americano.

Ora la bella siberiana e il suo nuovo allenatore si alleneranno in vista del primo, grande, impegno stagionale, ovvero gli Australian Open, slam già vinto dalla tennista nel 2008. La Sharapova, oltre al successo nella terra dei canguri, può vantare un successo a Wimbledon ('04), agli Us Open ('06) e il più recente Roland Garros ('12).

Groenvald, dal canto suo, dopo una mediocre carriera da giocatore, si è rifatto come allenatore. Il suo nome è infatti legato ai successi di campionesse come Arantxa Sanchez, Monica Seles, Mary Pierce, Ana Ivanovic e Caroline Wozniacki.