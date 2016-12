Tennis, Andy Murray è tornato ad allenarsi

A due mesi dall'intervento chirurgico alla schiena, Andy Murray ha ripreso in mano la racchetta. Lo scozzese, sotto lo sguardo vigile di Ivan Lendl, è tornato ad allenarsi al caldo di Miami: "Il sole splende, torno nuovamente in campo. E' proprio un buongiorno" ha commentato l'ultimo vincitore di Wimbledon. L'ultimo match di Murray risale a metà settembre, contro la Croazia in coppa Davis. Il rientro è previsto nel torneo di Doha a inizio gennaio.