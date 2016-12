Coppa Davis, la Repubblica Ceca concede il bis

La Repubblica Ceca conquista la Coppa Davis per la seconda volta consecutiva, la terza nella sua storia. Come un anno fa contro lo spagnolo Almagro, è Radek Stepanek a regalare il punto del definitivo 3-2 nella finale di Belgrado con la Serbia. Nell'ultimo singolare, il numero 44 al mondo regola in 3 set (6-3, 6-1, 6-1) il giovane e inesperto Dusan Lajovic, 117° del ranking Atp. A Stepanek basta 1h54' per avere la meglio sull'avversario.