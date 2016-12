Coppa Davis: doppio alla Repubblica Ceca, Serbia sotto 2-1

Sul campo in cemento di Belgrado, la Repubblica Ceca conquista il punto del 2-1 contro la Serbia nella finale di Coppa Davis . Decisiva la vittoria in soli tre set per 6-2, 7-4, 7-6 del doppio composto da Berdych e Stepanek contro Bozoljac e Zimonjic. Domenica si avrà il verdetto finale con i due singolari Djokovic-Berdych e Stepanek-Lajovic, che decreteranno la squadra che metterà le mani sull'Insalatiera d'argento.

Il capitano serbo Bogdan Obradovic, complici anche le assenze di Tipsarevic per infortunio e Troicki per doping, decide di non utilizzare Djokovic in doppio ma di confermare la coppia titolare composta da Bozoljac e Zimonjic, capace di battere ai quarti di finale il duo statunitense dei fratelli Bryan. La Repubblica Ceca risponde con i solidissimi Stepanek e Berdych. Pronti via e alla Belgrade Arena i cechi conquistano subito il break al primo gioco su servizio di Zimonjic che commette troppi errori in battuta. Sul 4-2 secondo servizio strappato dai campioni in carica che lasciano a 0 i serbi portandosi sul 5-2 prima di chiudere nel game successivo. Il secondo set parte proprio come il primo, con un break per i cechi su servizio di Zimonjic. Pochi altri squilli nel parziale con la Repubblica Ceca che mantiene i turni di battuta senza subire palle break. Decisamente più equilibrato il terzo set con la coppia serba, sospinta dal pubblico amico, che riesce a portare al tie-break Stepanek e Berdych annullando anche due palle break sul 5-5. Pur andando sotto 3-1, i cechi recuperano lo svantaggio e chiudono il tie-break sul 6-5 portando a casa il punto del definitivo 7-6.