Finale Coppa Davis, Berdych risponde a Djokovic: Serbia-Repubblica Ceca sull'1-1

Novak Djokovic non tradisce i suoi gradi di favorito e regala alla Serbia il primo punto nella finale di Coppa Davis in corso a Belgrado contro la Repubblica Ceca detentrice dell'insalatiera. Nole ha battuto Radek Stepanek in tre set 7-5, 6-1, 6-4 in due ore e 12'. Pronto il pareggio dei cechi con Tomas Berdych che ha battuto nel secondo singolare di giornata Dusan Lajovic (N.117) 6-3, 6-4, 6-3.

Nel primo set la gara è equilibrata, a sorpresa, con Stepanek che riesce a recuperare un break di svantaggio e ad agguantare Djokovic sul 5-5. Nole però torna avanti sul 6-5 e poi strappa nuovamente la battuta al ceco per il definitivo 7-5. Nel secondo parziale non c'è storia, col numero 2 del ranking Atp che travolge Stepanek 6-1 in appena 32 minuti. Nel terzo set la gara va invece avanti senza scossoni, almeno fino al nono game: con il ceco in battuta, Djokovic cambia marcia e conquista il break. Poi, col servizio a favore, il serbo chiude la partita 6-4 e regala il primo punto alla Serbia.

Nella gara tra Berdych e Lajovic, chiamato a sostituire Tipsarevic, il ceco ha la meglio senza eccessivi sforzi: nel primo set strappa la battuta all'avversario nell'ottavo game, sale 5-3 e poi chiude 6-3 sul proprio servizio. Nel secono parziale Berdych centra il break nel quinto game per andare sul 3-2 e poi difende la battuta per chiudere 6-4. Nel terzo set Berdych fa il break e va 1-0, poi, avanti 5-3, strappa nuovamente il servizio a Lajovic in un lunghissimo game e chiude la partita 6-3.

Sabato dalle 16 va in scena il doppio: Bozoljac-Zimonjic la coppia serba che parte sfavorita contro il duo ceco Berdych-Stepanek, anche la coppia titolare sarebbe sulla carta Hajek-Rosol. Domenica gli ultimi due singolari: Djokovic-Berdych e Lajovic-Stepanek.