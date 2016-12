Masters Atp: la finale è Djokovic-Nadal

Nessuna sorpresa, saranno Djokovic e Nadal a sfidarsi nella finale delle Atp Finals 2013 . Nella seconda semifinale sul cemento della O2 Arena di Londra il serbo ha rispettato il pronostico battendo agevolmente in due set lo svizzero Stanislas Wawrinka , numero 8: 6-3 6-3 il punteggio finale. Lunedì Djokovic , detentore del titolo, affronterà per la 39esima volta in carriera Nadal , che nell'altra semifinale ha avuto la meglio su Federer .

I precedenti con il serbo lasciavano poche speranze a Wawrinka, sconfitto da Djokovic in 14 occasioni su 16 (9-1 sulle superfici dure). Eppure è l'elvetico a partire meglio, piazzando il primo break del match nel terzo gioco. Ma è un fuoco di paglia. Djokovic trova subito il controbreak, sale sul 4-3, strappa un'altra volta il servizio a Wawrinka nell'ottavo game e chiude il parziale sul primo set point a disposizione.

Nel secondo lo svizzero subisce il break in apertura e spiana la strada al serbo, che non concede alcuna occasione di tornare in partita al suo avversario: finisce 6-3 6-3 dopo un'ora e 26 minuti di gioco.

Lunedì Djokovic giocherà la sua terza finale nel Masters di fine anno. Davanti a lui ci sarà Nadal, numero 1 del mondo, alla seconda finale in carriera dopo quella persa nel 2010 contro Federer. I due si sono già incontrati 5 volte nel 2013, con lo spagnolo avanti 3-2 nei precedenti.