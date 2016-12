Masters Atp: Nadal ok, Berdych eliminato

Non si ferma il cammino trionfale di Rafa Nadal alle Atp Finals di Londra. Il campione spagnolo, già qualificato alle semifinali, batte 6-4, 1-6, 6-3 anche Tomas Berdych e, grazie al terzo successo in altrettante partite, vince il girone A . Eliminato invece il ceco che perde la sua seconda partita sul cemento londinese dopo quella con Wawrinka : è proprio il tennista svizzero a beneficiare della vittoria di Rafa e approdare così alle semifinali.

Pronti via e Nadal strappa il servizio a Berdych , balzando subito sul 2-0: il ceco prova a reagire ma lo spagnolo in battuta concede poco o nulla all'avversario che vede quindi sfumare il primo set. Nel secondo parziale la partita cambia volto, con Berdych scatenato che lascia solo quattro 15 al maiorchino nei primi cinque game e vola sul 5-0: Nadal sembra stordito, Berdych rifiata nel sesto gioco e poi pareggia il conto dei set, è 1-1. Nel terzo torna a regnare l'equilibrio: Nadal ricomincia a macinare vincenti, Berdych risponde colpo su colpo. Sul 3-3 lo scatto del campione: lo spagnolo, che grazie all'approdo in semifinale è sicuro di chiudere la stagione in vetta al ranking, vince tre giochi consecutivi, concedendo pochissimo ad uno stanco Berdych e chiudendo la contesa dopo un'ora e 53 minuti. Per il ceco, numero 6 del ranking, è il 17esimo ko contro Nadal , a fronte di solo 3 vittorie.

WAWRINKA-FERRER

Primo set combattutissimo, con Wawrinka - ottavo nel ranking - che piazza il break nel sesto gioco ma Ferrer - numero 3 - pareggia il conto tre game più tardi. Sul 5-5 il nuovo scatto dell'elvetico che, al termine di un infinito game, strappa il servizio all'avversario e va a servire per il set. La reazione dell'iberico stavolta è istantanea e si aggiudica il primo concedendo solo tre punti a Wawrinka tra 12esimo gioco e tiebreak.



Nel secondo set Ferrer riparte forte, ha la possibilità di scappare subito ma Wawrinka è bravo a tenere duro, annullare due palle break e strappare lui il servizio allo spagnolo nel game successivo: un gap che Ferrer non riesce più a colmare, si va al terzo. In molti si aspettano una battaglia, in realtà l'iberico è in riserva e Wawrinka ha vita facile, concedendo solo un gioco a Ferrer e chiudendo in due ore e 21 minuti.