Tennis, Atp Finals: Federer batte Gasquet e resta in corsa, Djokovic vola in semifinale

Roger Federer batte in due set 6-4, 6-3 Richard Gasquet e resta in corsa per le semifinali dell' Atp World Tour Finals, in corso alla O2 Arena di Londra. Lo svizzero si giocherà il passaggio del turno sabato contro l'argentino Juan Martin Del Potro mentre il francese, con due battute d'arresto in altrettante gare, dice addio alle speranze di proseguire la corsa. Nell'altra sfida Novak Djokovic batte Del Potro per 6-3, 3-6, 6-3 e vola in semifinale.

Nel primo set Federer parte molto bene e si porta sul 3-1 capitalizzando la prima palla break dell'incontro. Gasquet rientra in partita e nell'ottavo game strappa il servizio allo svizzero per impattare sul 4-4. Roger però trova immediatamente il controbreak per tornare avanti 5-4 e poi tiene la battuta per chiudere 6-4. Il secondo set si apre con un break dell'elvetico numero 7 del mondo: da lì in avanti i due contendenti conservano la battuta fino al nono game, con Federer avanti 5-3. Gasquet va a battere per restare nel match ma Roger si porta subito sul 40-30: il francese salva addirittura cinque match point ma sul sesto arriva il punto dello svizzero che chiude la gara e si giocherà il pass per le semifinali sabato contro Del Potro. Eliminato invece Gasquet che sempre sabato se la vedrà col numero 2 del mondo Djokovic.



DJOKOVIC VOLA IN SEMIFINALE

Novak Djokovic si qualifica per la seconda volta consecutiva (la quarta in carriera) alle semifinali degli Atp Masters di Londra. Il tennista serbo, numero 2 al mondo, ha sconfitto 6-3, 3-6, 6-3 l'argentino Juan Martin Del Potro, guadagnandosi così il primo posto nel gruppo B e la matematica qualificazione.



Era la 14esima sfida tra il serbo e l'argentino e ancora una volta (ora sono 11-3 nel testa a testa) è stato Nole ad avere la meglio, al termine di una sfida comunque equilibrata. Djokovic parte male e concede due palle break nel primo game a Del Potro, che però spreca. Il primo break è invece per il serbo, e arriva sul punteggio di 3-2: è il game che indirizza il primo set, vinto da Djokovic 6-3 con chiusura con un ace di seconda. Del Potro non ci sta, gioca un ottimo secondo set (break sul 2-3) tenendo quasi sempre a zero l'avversario nel turno di servizio. Poi però il tennista di Tandil cala vistosamente e lascia spazio alla maggior caratura di Djokovic, che nel terzo set non lascia scampo. Il break decisivo arriva sul 3-2, poi Nole vince tre game consecutivi con un parziale di 12 punti a 1 e di fatto chiude il match. Particolare scontato: con la vittoria e il passaggio in semifinale del numero 2 del mondo, Richard Gasquet è matematicamente eliminato dal torneo. E la sfida tra Federer e Del Potro per stabilire la seconda forza del girone promette scintille.