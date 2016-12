Tennis, Atp Finals: Nadal batte Wawrinka e chiude da n.1 il 2013, Berdych supera Ferrer

Alla O2 Arena di Londra Rafa, che aveva iniziato la stagione da numero 4, deve soffrire e non poco per avere la meglio dello svizzero, reduce dal successo nella prima giornata su Berdych. Nel primo set il maiorchino, avanti 5-4, va a servire per chiudere il primo parziale ma Wawrinka trova il break e forza la sfida al tie break: Nadal però si impone 7-5 e si porta sull'1-0. Nel secondo parziale il mancino di Manacor parte forte e si porta sul 4-1: sembra finita ma Wawrinka rimonta e si arriva nuovamente al tie break. Anche qui lo svizzero sembra battuto sotto 4-1, ma recupera e si procura anche un set point sul 6-5. Nadal però non trema, si riporta avanti sul 7-6 mantenendo la battuta e capitalizza il primo e unico match point a disposizione (8-6).

Per Wawrinka continua la maledizione chiamata Rafa: lo svizzero ha perso tutte e 12 le sfide col maiorchino e senza mai conquistare un singolo set. Nadal è il primo tennista nella storia a riprendersi per la terza volta il trono del primato dopo averlo perso. Il maiorchino aveva chiuso da n.1 il 2008 e il 2010. A Rafa adesso non resta che dare l'assalto alle Atp Finals, che in carriera non ha ancora vinto (unica finale nel 2010, sconfitto da Federer).

BERDYCH BATTE FERRER

supera in due set 6-4, 6-4 in un'ora e 24 minutialle Atp Finals di Londra e lo elimina: lo spagnolo infatti non ha più chance di accedere alle semifinali. Il ceco riscatta la sconfitta in tre set al debutto contro Wawrinka e infligge il secondo stop consecutivo all'iberico, battuto all'esordio da, il numero 1 del mondo che ha già conquistato un posto in semifinale. Venerdì Berdych si giocherà la qualificazione nel terzo match del girone A contro Nadal mentre Ferrer affronterà Wawrinka. Nel primo set il match è equilibrato: Berdych e Ferrer conservano la battuta fino al nono game quando il ceco strappa il servizio allo spagnolo, sale 5-4 e poi chiude 6-4. Svolgimento identico nel secondo set: Ferrer salva subito due palle break ma tiene il servizio e si va avanti in parità ancora fino al nono game. Lì il ceco cambia marcia e alla seconda palla break conquista il 5-4. Nel game successivo non spreca la battuta e chiude il match 6-4.