Tennis, Atp World Tour Finals: Wawrinka batte Berdych, Del Potro fatica con Gasquet

Le Atp World Tour Finals di Londra si aprono nel segno di Stanislas Wawrinka . Lo svizzero, all'esordio assoluto nel Masters di fine anno, ha vinto il primo match della O2 Arena, valido per il gruppo A, battendo in tre set il ceco Tomas Berdych : 6-3, 6-7 (0), 6-3 in 2h26'. Allo svizzero sono bastati due break, nel primo e nel terzo set, per fare la differenza. Del Potro ha superato in tre set Gasuet: 5-7, 6-3, 7-5.

Juan Martin Del Potro fatica più del previsto ma batte Richard Gasquet nel secondo match della prima giornata delle Atp World Tour Finals. Il tennista argentino, numero 5 del mondo, si impone in tre set con il punteggio di 6-7 6-3 7-5 dopo oltre due ore di gioco. Una vittoria che lo proietta in testa al gruppo B, lo stesso di Djokovic e Federer, che si affronteranno martedì ad appena tre giorni dalla sfida nella semifinale del torneo di Parigi Bercy.

Gasquet, numero nove del mondo, chiamato a sostituire l'infortunato Andy Murray, gioca un primo set di grande livello. Dopo un avvio equilibrato - nessuna palla break concessa dai due tennisti nei primi sette giochi - il francese riesce a strappare il servizio all'avversario nell'ottavo gioco, ma nel turno di battuta successivo subisce l'immediato contro break di Del Potro. Si arriva così al tie break, che Gasquet si aggiudica 7-4. Il match continua sul filo dell'equilibrio anche nel secondo set, che Del Potro riesce ad aggiudicarsi piazzando il break decisivo nel quarto gioco. L'argentino sale rapidamente sul 5-2, spreca due set point sul turno di battuta del francese ma chiude il parziale al servizio nel nono gioco.

Di grande intensità anche il terzo e decisivo set, che Del Potro sembra indirizzare a proprio favore strappando il servizio a Gasquet nel settimo gioco, probabilmente il più combattuto dell'incontro: il francese si difende con i denti e annulla due palle break, ma alla terza deve arrendersi.

Sembra finita, ma al momento di servire per il match sul 5-4 l'argentino incappa in uno sciagurato turno di battuta, in cui subisce a zero il contro break di Gasquet. Del Potro ha però il grande merito di non abbattersi, soprende il francese nell'undicesimo game piazzando il terzo break del parziale e chiude la gara al primo match point. Nel primo incontro del torneo, valido per il gruppo A, lo svizzero Stanislas Wawrinka aveva battuto il ceco Thomas Berdych con il punteggio di 6-3 6-7 6-3.