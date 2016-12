Atp Parigi Bercy: trionfo Djokovic, Ferrer si inchina

Le braccia al cielo di Nole Djokovic. Il tennista serbo vince il torneo di Parigi Bercy, ultimo Masters 1000 della stagione svoltosi sui campi in cemento indoor della capitale transalpina, battendo in finale il campione in carica David Ferrer (doppio 7-5). Un rivincita per Nole che lo scorso anno fu eliminato all'esordio: adesso, con le Finals di Londra e la Coppa Davis, ha la possibilità di tornare in vetta al ranking a fine anno.