Tennis, Del Potro derubato: via il rosario di Papa Francesco

Non è stata una settimana indimenticabile quella di Juan Martin Del Potro a Parigi per il torneo di Bercy. All'argentino, infatti, è stata rubata la borsa, che conteneva un rosario benedetto da Papa Francesco, al quale il tennista teneva particolarmente. "La borsa conteneva anche del denaro, il passaporto ed effetti personali, ma "quello che mi importava più di tutto era il mio rosario, benedetto da Papa Francesco, che portavo sempre con me".

Del Potro si trovava alla Gare du Nord di Parigi per prendere il treno Eurostar per Londra. "Stavo facendo il check-in per salire in treno quando mi e' stato chiesto un autografo. Mi sono girato per firmarlo e, in meno di 20 secondi, (la borsa) mi è stata rubata", ha detto in un comunicato. L'ex campione degli US Open si era fatto benedire il rosario dal Pontefice, suo connazionale, durante gli Internazionali d'Italia a Roma nel maggio scorso. Del Potro è comunque riuscito a prendere il treno ad alta velocità per Londra, dove cominciano le Atp Finals di fine stagione.