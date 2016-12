Tennis: la Fed Cup è dell'Italia, Russia annientata

L' Italia ha conquistato la Fed Cup per la quarta volta nella sua storia battendo la Russia in finale. Sulla terra rossa di Cagliari decisivo il terzo punto conquistato da Sara Errani che ha travolto la russa Alisa Kleybanova in due set con il punteggio di 6-1, 6-1. Ormai inutili il doppio e l'ultimo singolare. Festa grande per la squadra azzurra composta anche da Roberta Vinci, Flavia Pennetta e Karin Knapp .

La Federations Cup torna a parlare italiano. Sara Errani batte agevolmente in due set (6-1, 6-1) la russa Alisa Kleybanova sulla terra del Tennis Club di Cagliari e conquista il punto che consegna all'Italia il trofeo per la quarta volta. Un trionfo che conferma il feeling speciale nato negli ultimi anni tra le azzurre e la Fed Cup, già conquistata nel 2006, 2009 e 2010 (c'è anche una finale persa nel 2007), e che consente alle ragazze guidate da Corrado Barazzutti di raggiungere nell'albo d'oro proprio la Russia.

Una formalità per la Errani, numero uno azzurra e sette del ranking mondiale, il match contro la Kleybanova, chiamata all'ultimo momento a sostituire Alexandra Panova, uscita ieri dal campo coi crampi dopo la maratona di oltre tre ore con Roberta Vinci. La russa, numero 183 del mondo ma ma qualche anno fa tra le prime 20, prima di ammalarsi e sconfiggere un tumore, non ha creato alcun problema alla romagnola, che ha preso il largo fin dai primi giochi. Nel primo set Sara ha strappato il servizio all'avversaria nel quarto e sesto gioco e ha sfruttato il primo set point sul proprio servizio per chiudere il parziale. Senza storia anche il secondo, in cui l'azzurra ha ottenuto il break in apertura, è salita in un lampo sul 5-1 e ha fatto calare il sipario dopo appena un'ora di gioco.

Grande festa sulle tribune del Tennis Club di Cagliari, stracolme per l'occasione: una vittoria celebrata dalle azzurre con un balletto collettivo a cui - assieme a Errani, Vinci, Pennetta e Knapp - ha preso parte anche Francesca Schiavone, che ha seguito la partita a bordo campo nonostante non fosse convocata per la finale. Un'ulteriore dimostrazione del legame speciale tra l'Italia e la Fed Cup.