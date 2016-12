Atp Parigi Bercy: la finale è Djokovic-Ferrer

Nole Djokovic e David Ferrer accedono alla finale del torneo Apt di Parigi Bercy, ultimo Masters 1000 della stagione in corso sui campi in cemento indoor della capitale transalpina. Il serbo, vincitore nel 2009, batte in rimonta 4-6, 6-3, 6-2 un caparbio Roger Federer. Il tennista spagnolo, campione in carica, vince invece il derby col numero uno al mondo Rafael Nadal 6-3, 7-5, battendo così per la quinta volta in carriera il fenomeno maiorchino.