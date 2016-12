Finale Fed Cup: Vinci-Panova prima match di Italia-Russia

Toccherà a Roberta Vinci esordire nella finale mondiale di Fed Cup che contrappone l'Italia alla Russia a Cagliari. Il sorteggio ha messo il match della numero 2 azzurra contro la Panova (numero 1 russa) in apertura, con lo scontro tra Errani (1) e Khromacheva (2) subito a seguire. Nella seconda giornata sfide invertite con in campo prima la Errani e poi la Vinci. Per il doppio sarà Knapp-Pennetta contro Kleybanova-Gasparyan.