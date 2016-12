Parigi, Andreas Seppi subito ko a Parigi

Andreas Seppi è stato eliminato al primo turno dell'Atp di Parigi, ultimo torneo del Masters 1000, dal tedesco Philipp Kohlschreiber in tre set (3-6; 6-3; 4-6). L'azzurro, dopo aver recuperato il primo set perso, non è riuscito a concretizzare un break di vantaggio nel terzo. Fabio Fognini, l'altro italiano al via, debutterà al secondo turno e affronterà uno tra la wild card francese Michael Llodra e il bulgaro Grigor Dimitrov.