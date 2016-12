Wta Masters, Serena Williams trionfa contro la cinese Na Li

L'americana Serena Williams, numero 1 del tennis mondiale, ha vinto per la quarta volta - la seconda consecutiva - i Wta Championships, il Masters femminile di fine stagione, battendo in finale a Istanbul la cinese Li Na, numero 5, per 2-6 6-3 6-0 in due ore e dieci minuti. Per la minore delle sorelle Williams, 32 anni compiuti il 26 settembre scorso, è l'11 titolo quest'anno (tra cui Roland Garros e Us Open), il 57esimo in una incredibile carriera.