Tennis, Masters donne: Serena Williams e Na Li in finale

Saranno Serena Williams e Na Li a contendersi il Masters donne in corso a Istanbul. La statunitense ha sofferto oltre due ore per aver ragione della serba Jelena Jankovic: 6-4, 2-6, 6-4 il punteggio. Per la Williams, che ha accusato anche un problemino muscolare, è la sesta finale della carriera al Masters. L'ultimo ostacolo si chiama Na Li: la cinese, che da lunedì sarà n.3 al mondo, ha battuto agevolmente la ceca Petra Kvitova per 6-4, 6-2.