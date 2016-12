Tennis, Masters: Sara Errani è fuori

Sara Errani è fuori dal Masters WTA di Istanbul. Il successo ottenuto dalla cinese Li Na su Jelena Jankovic in tre set con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-3 aveva escluso infatti matematicamente l'azzurra dalla corsa alle semifinali per un discorso legato alla percentuale di set vinti da parte della serba. Sarita, però, nel match conclusivo si è preso la rivincita proprio sulla Jankovic, battendola con il punteggio di 6-4, 6-4.

La Errani ha perso al debutto con Victoria Azarenka per 7-6, 6-2 e poi si è arresa a Li Na per 6-3, 7-6 e anche battendo 2-0 la Jankovic non è riuscita a raggiungerla in termini di set vinti. Si è delineato così il quadro delle semifinali: Serena Williams affronterà Jelena Jankovic in un match dal pronostico scontato; più aperta la sfida fra la cinese Na Li e la ceca Petra Kvitova.