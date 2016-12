Tennis, Masters: seconda sconfitta per Sara Errani

Primo set in discesa per la cinese, che spinge appena può e costringe Sarita a difendersi fin dai primi giochi. Incerottata dopo i crampi del match contro l'Azarenka, l'Errani tiene il passo fino al 2-2, ma poi perde il servizio e spiana la strada alla Li. La numero 5 Wta gioca con grande aggressività soprattutto in risposta, sfoggiando a sprazzi anche un inedito serve&volley. Sarita prova a difendersi, ma sulla seconda non può nulla contro la profondità e la potenza dei colpi della cinese, che chiude il primo set sul 6-3 sbagliando molto col dritto, ma servendo bene e attaccando con continuità.



Il secondo parziale si apre con la cinese che continua a picchiare e con la Errani impegnata a fare il tergicristallo. L'azzurra va avanti di un break (3-1), lotta su ogni palla cercando di prolungare gli scambi, ma non riesce a variare il gioco e ad allungare. La romagnola risponde troppo corto e la Li prima recupera aggredendo col dritto e incrociando con precisione col rovescio, poi scappa rubando il servizio a zero all'azzurra. Messa alle corde, l'Errani tenta di rimanere aggrappata al match, concede pochissimo e rimette la partita in carreggiata prima sul 5-5 e poi sul 6-6 approfittando di un passaggio a vuoto dell'avversaria, che riesce a chiudere il discorso lasciando andare il braccio senza scampo soltanto nel tie-break.