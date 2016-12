Fed Cup, Francesca Schiavone rinuncia alla finale Italia-Russia

A Cagliari Sara Errani, Roberta Vinci e Flavia Pennetta dovranno dunque fare a meno della Schiavone, che era invece in squadra nella semifinale vinta a Palermo con la Repubblica Ceca. Un gesto di stizza da parte della Leonessa ha sancito lo strappo con la federazione, nell'aria da tempo. Con l'esplosione di Sarita e della Vinci, infatti, Francesca non è più la punta di diamante del team e ultimamente mal sopportava il ruolo di comprimaria.



"Barazzutti aveva pre convocato la Schiavone, che però non ha dato la sua disponibilità. Provo un grande dispiacere per la sua scelta - ha siegato con rammarico Binaghi -. A 34 anni Francesca poteva aggiungere al suo palmares una ulteriore finale di Fed Cup e aiutare le compagne a battere la Russia. Nello sport gli assenti hanno sempre torto". Poi una battuta sulla decisione di non convocare la Giorgi: "Condivido le scelte di Barazzutti, con lui c'è sempre stato un ottimo rapporto, la Knapp è una giocatrice di grande livello, anche se non ha ottenuto in carriera i successi della Schiavone. Sulla terra rossa Karin è più adatta della Giorgi".