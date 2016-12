Tennis, Andreas Seppi fuori al primo turno a Basilea

Brutta sconfitta a Basilea per Andreas Seppi, testa di serie numero sette del torneo indoor svizzero. L'azzurro ha perso a sorpresa al primo turno contro il tedesco Daniel Brands, numero 58 del ranking Atp. Reduce dalla semifinale a Mosca, il tennista altoatesino ha cedutoil primo set al tie-break (7-3) e poi non è riuscito più a rientrare in partita nel secondo parziale, incassando un secco 6-3.