Masters WTA, parte male Sara Errani: polpaccio ko e sconfitta con l'Azarenka

Nel primo set, combattutissimo, Sara inizia bene e attacca sul rovescio della Azarenka, che non è veloce negli spostamenti ed è costretta a difendersi. Fallosa al servizio (6 doppi falli nel primo set) e in difficoltà sui cambi di ritmo della Errani, la bielorussa gioca male di volo e patisce i lob e le palle corte dell'azzurra, che invece gioca con grande precisione variando i colpi. Avanti 5-2, dopo il cambio palle, Sarita però lentamente cede campo sotto i colpi profondi e potenti di Vika e subisce la rimonta della numero due del mondo, che chiude il primo parziale al tie-break (7-4) con freddezza e grazie a una brutta volé e a un doppio fallo dell'azzurra.



Dopo la maratona del primo set (1h30'), il match poi scorre più veloce, con Vika che sale di ritmo soprattutto con il rovescio e tiene l'Errani sotto pressione. Sara tiene lo scambio, ma cede il servizio, va sotto 2-1 e chiede l'intervento medico per un fastidio al polpaccio destro. In difficoltà fisica, l'azzurra poi gioca con maggiore aggressività, accorcia gli scambi e si affida ai vincenti per rimanere nel match, ma nonostante il controbreak regalato dalla bielorussa, non riesce più a giocare ad armi pari e si arrende sul 6-2. Ora rimane da valutare l'entità dell'infortunio per il resto del torneo.