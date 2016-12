Tennis, Fognini supera il primo turno a Valencia

Esordio positivo, anche se non senza fatica, per Fabio Fognini nel torneo di Valencia. In Spanga il tennista azzurro ha dovuto sudare contro lo slovacco Martin Klizan, battuto soltanto al terzo set nel match di primo turno: 7-5, 3-6, 6-0 il punteggio finale. Il mancino di Bratislava, precipitato al numero 114 del ranking, aveva vinto la finale di San Pietroburgo dello scorso anno contro Fabio, ma quest'anno aveva perso in entrambi i precedenti.