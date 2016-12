Tennis, Seppi non va in finale a Mosca: azzurro ko con Kukushkin

Niente finale per Andreas Seppi a Mosca . Sul cemento russo l'azzurro perde in semifinale contro Michail Kukushkin in tre set ( 6-1, 1-6, 6-4 ). Occasione sprecata per l'italiano, che gioca a sprazzi per tutto il match e non riesce a imporsi sul kazako, bravo invece ad approfittare dei passaggi a vuoto di Andreas e a piazzare i colpi vincenti al momento giusto. Per Kukushkin in finale ci sarà il vincente tra Gasquet e Karlovic .

Gambe molli, servizio lento e troppi errori. Finisce così l'avventura di Seppi a Mosca. Contro Kukushkin l'azzurro non riesce a giocare con continuità e cede sotto i colpi del kazako, che invece scende in campo con più grinta e approfitta del ritmo basso del match per imporre il suo gioco. Giornata storta per Andreas, che regala subito il primo set all'avversario, recupera nel secondo parziale alzando la percentuale delle prime e diminuendo i gratuiti, ma alla fine non riesce a trovare le energie necessarie per mettere il kazako alle corde e far valere la legge del più forte. Ottimo risultato invece per Kukushkin, che trema nel finale e concede all'azzuro diverse chance per rientrare in partita, ma poi chiude il match in 1h40' conquistando la seconda finale in carriera.