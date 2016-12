Tennis, Mosca: Vinci fuori con la Kuznetsova

Finisce ai quarti l'avventura di Roberta Vinci al torneo WTA di Mosca. L'azzurra, in difficoltà fin dai primi scambi, è stata battuta comodamente dalla Svetlana Kuznetsova in due set in 1h109'. Secco il punteggio a favore della russa, che conquista il terzo successo in cinque confronti con l'italiana: 6-2, 6-3. Per la Kuznetsova in semifinale ora c'è la Stosur, che ha regolato invece a sorpresa Ana Ivanovic (7-6, 6-4).