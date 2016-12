Tennis: Seppi in semifinale a Mosca, Fognini out a Vienna

FOGNINI OUT A VIENNA

Per Fabio Fognini dura poco più di un'ora l'illusione di battere Haase sul cemento di Vienna e di passare in semifinale. L'azzurro vince infatti al tie break il primo parziale molto combattuto, ma poi cede di schianto negli altri due set e in cassa un doppio 6-1 dall'olandese in soli 46'. Brutta prestazione per l'italiano, che non riesce a tenere alta la concentrazione. Per Haase in semifinale il vincente tra Tsonga e Thiem.